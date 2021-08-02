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Франция. Лига 1

«Олимпиакос» подписал форварда, которым интересовался ЦСКА официально

02 Августа 2021 • 12:34 Комментировать
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24-летний нигерийский форвард Генри Оньекуру, правами на которого владеет «Монако», продолжит карьеру в чемпионате Греции. Африканец трудоустроился в пирейском «Олимпиакосе», об этом рапортует пресс-служба клуба.

Согласно данным портала transfermarkt, трудовое соглашение футболиста с греческим грандом рассчитано до конца июня 2025 года. Финансовая сторона сделки не раскрывается.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к нападающему со стороны московского ЦСКА.

В прошлом сезоне Оньекуру выступал на правах аренды за стамбульский «Галатасарай». Нигериец принял участие в 14 поединках турецкой Суперлиги, записав на свой счет пять забитых мячей.

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Олимпиакос Генри Оньекуру Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
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