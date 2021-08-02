Почеттино высказался о трансфере Погба в «ПСЖ»

Рулевой французского «ПСЖ» Маурисио Почеттино ответил на вопрос журналистов о потенциальном подписании полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.

«Трансфер Погба? У меня в распоряжении много игроков. Мне не хотелось бы говорить о футболистах, которые принадлежат другим клубам», - передает слова аргентинского специалиста Manchester Evening News.

Ранее сообщалось, что парижский гранд готовит предложение по игроку сборной Франции.

В составе «красных дьяволов» Поль выступает с августа 2016 года. Контракт между сторонами истекает по окончании следующего сезона. По оценке портала transfermarkt, стоимость Погба составляет 60 миллионов евро.