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Франция. Лига 1

Участие Мбаппе в первом матче «ПСЖ» в чемпионате под вопросом

01 Августа 2021 • 23:55 Комментировать
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Участие Килиана Мбаппе в матче первого тура французского чемпионата остается под вопросом. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Сообщается, что главной причиной этому является неоптимальный уровень функциональной подготовки футболиста после летнего чемпионата Европы. Игрок также, вероятнее всего, пропустит премьерный матч чемпионата Франции нового сезона, в котором «ПСЖ» сыграет с вернувшимся в элиту «Труа».

Сегодня же парижский клуб проиграл чемпиону Франции «Лиллю» битву за Суперкубок страны. Парижане уступили минимально, пропустив единственный гол на 45-й минуте матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лилль Труа ПСЖ Суперкубок Франции Лига 1 Килиан Мбаппе
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