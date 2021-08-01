Участие Мбаппе в первом матче «ПСЖ» в чемпионате под вопросом

Участие Килиана Мбаппе в матче первого тура французского чемпионата остается под вопросом. Об этом сообщает пресс-служба парижского клуба.

Сообщается, что главной причиной этому является неоптимальный уровень функциональной подготовки футболиста после летнего чемпионата Европы. Игрок также, вероятнее всего, пропустит премьерный матч чемпионата Франции нового сезона, в котором «ПСЖ» сыграет с вернувшимся в элиту «Труа».

Сегодня же парижский клуб проиграл чемпиону Франции «Лиллю» битву за Суперкубок страны. Парижане уступили минимально, пропустив единственный гол на 45-й минуте матча.