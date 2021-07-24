Чемпионат Франции. 1 лига 2021-2022
Сделать ставку
﻿

Почеттино: «Хочу выигрывать трофеи с «ПСЖ»

24 Июля 2021, 10:03,

Аргентинец Маурисио Почеттино, занимающий пост рулевого «ПСЖ», прокомментировал пролонгацию сотрудничества с французским грандом. Стороны заключили новое соглашение до лета 2023 года.

«Очень рад новому контракту. Для меня было важно ощутить поддержку со стороны руководства «ПСЖ». Хочу поблагодарить президента и спортивного директора за доверие. Вместе мы хотим добиться многого, выиграть трофеи и исполнить все свои мечты», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне парижский гранд финишировал на втором месте в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов дошел до полуфинала, где уступил «Манчестер Сити».

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Маурисио Почеттино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
24 Июля 2021, 10:12

Кубок лиги... ну и очень хочется провала в ЛЧ , желательно уже на стадии групповых игр

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Валерий Карпин – новый тренер сборной России
Валерий Карпин – новый тренер сборной России  
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов
«Спартак» сыграет с «Бенфикой» в квалификации Лиги чемпионов  
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России  
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи
Жена арбитра Безбородова избила сына певца Стаса Пьехи  
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»
«Ювентус» может обменять Роналду в «ПСЖ»  
Популярные материалы
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
Ведущая «Матч ТВ» рассказала, как ее оскорбляли футболисты сборной России
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
«Спартак», «Рубин» и «Сочи» начинают путь в Европе: знакомимся с соперниками и оцениваем шансы
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Зарема Салихова высказалась по поводу ухода из «Спартака» одной из сотрудниц
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Черчесов становится новым Бышовцем: Как экс-тренером сборной России напугали ЦСКА
Руй Витория показал основу, но оставил вопросы
Руй Витория показал основу, но оставил вопросы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 2000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 500 Обзор Играть
5 Бонус: 2000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола