Почеттино: «Хочу выигрывать трофеи с «ПСЖ»

Аргентинец Маурисио Почеттино, занимающий пост рулевого «ПСЖ», прокомментировал пролонгацию сотрудничества с французским грандом. Стороны заключили новое соглашение до лета 2023 года.

«Очень рад новому контракту. Для меня было важно ощутить поддержку со стороны руководства «ПСЖ». Хочу поблагодарить президента и спортивного директора за доверие. Вместе мы хотим добиться многого, выиграть трофеи и исполнить все свои мечты», - передает слова специалиста пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне парижский гранд финишировал на втором месте в чемпионате Франции, а в Лиге чемпионов дошел до полуфинала, где уступил «Манчестер Сити».