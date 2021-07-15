Доннарумма выбрал номер в «ПСЖ»

Новичок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма определился с игровым номером, под которым будет защищать цвета французской команды.

Согласно данным Get French Football News, 22-летний голкипер остановил свой выбор на номере 50. В минувшем сезоне этот номер принадлежал Денису Франки.

«ПСЖ» отрапортовал о переходе Доннаруммы в среду, 14 июля. Джанлуиджи подписал с клубом трудовое соглашение до конца июня 2026 года. Парижанам достался голкипер бесплатно, поскольку его контракт с «Миланом» истек этим летом.

Напомним, что Доннарумма стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Также голкипер был признан лучшим игроком турнира.