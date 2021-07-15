Доннарумма выбрал номер в «ПСЖ»

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15 Июля 2021, 10:02,
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Новичок «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма определился с игровым номером, под которым будет защищать цвета французской команды.
Согласно данным Get French Football News, 22-летний голкипер остановил свой выбор на номере 50. В минувшем сезоне этот номер принадлежал Денису Франки.
«ПСЖ» отрапортовал о переходе Доннаруммы в среду, 14 июля. Джанлуиджи подписал с клубом трудовое соглашение до конца июня 2026 года. Парижанам достался голкипер бесплатно, поскольку его контракт с «Миланом» истек этим летом.
Напомним, что Доннарумма стал чемпионом Европы в составе сборной Италии. Также голкипер был признан лучшим игроком турнира.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ПСЖ, Джанлуиджи Доннарумма