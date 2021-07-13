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Рамос: «Не стану праздновать голы в ворота «Реала»

13 Июля 2021, 18:27,

Новоиспечённый игрок «Пари Сен-Жермена» Серхио Рамос прокомментировал свой переход в стан парижан.

«У меня была прекрасная карьера в Мадриде. Я навсегда сохраню это в памяти. Печально было уходить из команды, которая дала мне так много. Но я люблю вызовы, поэтому проявил инициативу и решил присоединиться к парижскому проекту.

Прибыл в «ПСЖ», чтобы начать все с нуля. Пока не думаю о возможной встрече с «Реалом» в Лиге чемпионов. Надеюсь, у меня будет хороший год. Мадрид навсегда в моём сердце.

Ни за что не стану праздновать мячи в ворота «Реала». Команда навсегда в моём сердце», - цитирует испанца издание AS.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: Реал Мадрид, ПСЖ, Серхио Рамос
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