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​Рамос – Хакими: «Мы правильно поступили, да?»

13 Июля 2021, 00:30,

El Chiriguinto опубликовал в «Твиттере» фрагмент клубного видео «ПСЖ», на котором Серхио Рамос приветствует другого новичка команды Ашрафа Хакими.

«Мы правильно поступили, да?» - спросил у Хакими Рамос на видео. Оба футболиста улыбались и находились в приподнятом настроении.

Помимо Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими, «ПСЖ» в летнее трансферное окно уже успел подписать Джорджиньо Вейналдума. В ближайшее время французский гранд должен заключить контракт с Джанлуиджи Доннаруммой. Голкипер, как известно, был признан лучшим футболистом чемпионата Европы. Доннарумма достанется «ПСЖ» как свободный агент.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Серхио Рамос, Ашраф Хакими
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