​Рамос – Хакими: «Мы правильно поступили, да?»

El Chiriguinto опубликовал в «Твиттере» фрагмент клубного видео «ПСЖ», на котором Серхио Рамос приветствует другого новичка команды Ашрафа Хакими.

«Мы правильно поступили, да?» - спросил у Хакими Рамос на видео. Оба футболиста улыбались и находились в приподнятом настроении.

Помимо Серхио Рамоса и Ашрафа Хакими, «ПСЖ» в летнее трансферное окно уже успел подписать Джорджиньо Вейналдума. В ближайшее время французский гранд должен заключить контракт с Джанлуиджи Доннаруммой. Голкипер, как известно, был признан лучшим футболистом чемпионата Европы. Доннарумма достанется «ПСЖ» как свободный агент.