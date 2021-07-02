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Стало известно, за какой клуб будет играть Мбаппе в новом сезоне

02 Июля 2021, 09:55,

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон, об этом информирует Le Parisien.

Как сообщает источник, 22-летний футболист решил не покидать парижский гранд в текущее трансферное окно. Об этом Мбаппе договорился с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хочет удержать игрока высокой зарплатой. Парижане готовы платить ему порядка 50 миллионов евро в год. Контракт Мбаппе рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В составе «ПСЖ» Килиан играет с 2017 года. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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1
CERG
02 Июля 2021, 10:22

Я бы за такие заголовки)..

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