Стало известно, за какой клуб будет играть Мбаппе в новом сезоне

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе останется в «ПСЖ» на следующий сезон, об этом информирует Le Parisien.

Как сообщает источник, 22-летний футболист решил не покидать парижский гранд в текущее трансферное окно. Об этом Мбаппе договорился с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Ранее сообщалось, что руководство «ПСЖ» хочет удержать игрока высокой зарплатой. Парижане готовы платить ему порядка 50 миллионов евро в год. Контракт Мбаппе рассчитан до конца сезона-2021/2022.

В составе «ПСЖ» Килиан играет с 2017 года. Его трансферная стоимость оценивается в 160 миллионов евро.