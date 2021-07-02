Жерсон стал игроком «Марселя»

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02 Июля 2021, 08:19,
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Бразильский полузащитник Жерсон, выступавший за «Фламенго», трудоустроился во французском чемпионате. 24-летний футболист заключил трудовое соглашение с «Марселем», об этом рапортует пресс-служба провансальского клуба.
Стороны заключили долгосрочное трудовое соглашение, которое рассчитано на пять лет. За французский коллектив Жерсон будет выступать под номером восемь.
Добавим, что в Европе полузащитник известен по выступлениям за «Фиорентину» и «Рому».
По итогам минувшего сезона «Марсель» финишировал на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марсель, Трансферы футбола - лето 2021, Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021, Жерсон