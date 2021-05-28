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Неймар о разрыве контракта с Nike: «Они предали меня»

28 Мая 2021, 23:52,

Бразильский футболист Неймар обратился к бренду Nike, который расторг контракт с игроком из-за информации о сексуальных домогательствах со стороны нападающего «Пари Сен-Жермен». 

По информации внутреннего расследования Nike, Неймар домогался до одной из сотрудниц фирмы, которая помогла ему в организации публичного мероприятия. Из-за этого бренд расторг рекламный контракт с футболистом, потому что сам игрок не собирался принимать какого-либо участия в восстановлении событий тех дней. 

Неймар написал большой пост в «Инстаграме» о том, что Nike его предал. По словам бразильца, о якобы изнасиловании было известно ещё в 2016 году, но сотрудничество почему-то прекратилось только сейчас. Неймар называет это предательством. Также футболист не понимает, как такой крупный бренд может разорвать отношения, которые подкреплены официальными бумагами. 

 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: ПСЖ, Неймар
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Комментарии (2)
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0
ARTUR
29 Мая 2021, 00:00

да ни причем тут домогательства , это предлог отвязать от бренда бестолочь эту , с таким бакланом только убытки

0
odessa83234
28 Мая 2021, 23:59

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