Неймар о разрыве контракта с Nike: «Они предали меня»

Бразильский футболист Неймар обратился к бренду Nike, который расторг контракт с игроком из-за информации о сексуальных домогательствах со стороны нападающего «Пари Сен-Жермен».

По информации внутреннего расследования Nike, Неймар домогался до одной из сотрудниц фирмы, которая помогла ему в организации публичного мероприятия. Из-за этого бренд расторг рекламный контракт с футболистом, потому что сам игрок не собирался принимать какого-либо участия в восстановлении событий тех дней.

Неймар написал большой пост в «Инстаграме» о том, что Nike его предал. По словам бразильца, о якобы изнасиловании было известно ещё в 2016 году, но сотрудничество почему-то прекратилось только сейчас. Неймар называет это предательством. Также футболист не понимает, как такой крупный бренд может разорвать отношения, которые подкреплены официальными бумагами.