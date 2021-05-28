Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Бош может возглавить «Лион»

28 Мая 2021, 06:16,

Бывший главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош в ближайшее время может вернуться к работе.

Как сообщает RMC, голландский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Лиона», где он может сменить Руди Гарсию.

По итогам прошлого сезона «Лион» занял лишь четвертое место в чемпионате Франции, отстав от лидера на семь зачетных баллов.

Бош был уволен с поста главного тренера «Байера» в марте, он работал в леверкузенском клубе с 2018 года. После отставки Боша Петера у «Байера» не пошли в гору, по итогам сезона леверкузенцы заняли лишь шестое место в Бундеслиге.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Лион, Петер Бош
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Комментарии (1)
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Super fanat
28 Мая 2021, 09:07

А смысл? Гарсия что, достиг плохого результата с Лионом? Да и Бош в любом случае не сделает ситуацию лучше...

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