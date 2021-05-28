Бош может возглавить «Лион»

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28 Мая 2021, 06:16,
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Бывший главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош в ближайшее время может вернуться к работе.
Как сообщает RMC, голландский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Лиона», где он может сменить Руди Гарсию.
По итогам прошлого сезона «Лион» занял лишь четвертое место в чемпионате Франции, отстав от лидера на семь зачетных баллов.
Бош был уволен с поста главного тренера «Байера» в марте, он работал в леверкузенском клубе с 2018 года. После отставки Боша Петера у «Байера» не пошли в гору, по итогам сезона леверкузенцы заняли лишь шестое место в Бундеслиге.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Лион, Петер Бош
А смысл? Гарсия что, достиг плохого результата с Лионом? Да и Бош в любом случае не сделает ситуацию лучше...