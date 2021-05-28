Бош может возглавить «Лион»

Бывший главный тренер леверкузенского «Байера» Петер Бош в ближайшее время может вернуться к работе.

Как сообщает RMC, голландский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Лиона», где он может сменить Руди Гарсию.

По итогам прошлого сезона «Лион» занял лишь четвертое место в чемпионате Франции, отстав от лидера на семь зачетных баллов.

Бош был уволен с поста главного тренера «Байера» в марте, он работал в леверкузенском клубе с 2018 года. После отставки Боша Петера у «Байера» не пошли в гору, по итогам сезона леверкузенцы заняли лишь шестое место в Бундеслиге.