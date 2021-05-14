«ПСЖ» представил новую домашнюю форму

В клубном «Инстаграме» «ПСЖ» опубликованы фотографии нового комплекта домашней формы, в которой команда будет выступать в сезоне-2021/2022.

На новой футболке превалирует традиционный для парижского гранда синий цвет. На рукава и воротник нанесены белые и красные полосы. Техническим партнером французского коллектива является компания Jordan.

Участие в презентации экипировки приняли Килиан Мбаппе, Маркиньос и Марко Верратти.

По итогам 36 туров чемпионата Франции «ПСЖ» имеет в своем активе 76 баллов и отстает от лидирующего «Лилля» на три очка.