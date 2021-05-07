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Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от коронавируса

07 Мая 2021, 13:11,

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать послом кампании по вакцинации от Covid-19. Об этом поведал Ален Фишер, который отвечает за вакцинацию от коронавируса во Франции.

«Когда мы молоды, то больше прислушиваемся к сверстникам, нежели к президенту страны. Наша цель - пообщаться на эту тему с футболистами, музыкантами и актерами. Килиан Мбаппе является идеальной кандидатурой», - приводит слова Фишера RMC Sport.

Стоит отметить, что Мбаппе переболел коронавирусной инфекцией в сентябре прошлого года.

В нынешнем сезоне Лиги 1 22-летний нападающий сыграл 29 матчей, забил 25 голов (шесть - с пенальти) и сделал семь результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Килиан Мбаппе
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