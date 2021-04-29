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Пасторе: «ПСЖ» всегда хотел подписать Месси»

29 Апреля 2021, 14:28,

Хавбек «Ромы» Хавьер Пасторе рассказал, что «ПСЖ» всегда был заинтересован в услугах нападающего Лионеля Месси.

«ПСЖ» всегда хотел подписать Месси, каждый год. Конечно, они знали, что Лионель непростой игрок, будет очень сложно вытащить его из «Барселоны». Они в шутку просили меня уговорить Месси перейти в «ПСЖ», как это было в случае с Ди Марией, я объяснял парням в сборной, что жизнь в Париже прекрасна, а у «ПСЖ» отличная команда, но этого хватило только на одного игрока», - цитирует Пасторе As.

Напомним, что Пасторе перешёл в парижский клуб из «Палермо» в 2011 году и выступал за него до 2018 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Лионель Месси, Хавьер Пасторе
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Комментарии (1)
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Alex1972
29 Апреля 2021, 15:09

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