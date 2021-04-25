Ковач: «Перед сезоном никто не ожидал, что мы будем бороться за чемпионство»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Анже» (1:0).

«Я постоянно повторяю, что Лига 1 – это сложный чемпионат, много сильных команд, а «Анже» - одна из них. Я знал, что сегодня будет непросто, потому что это была третья игра за неделю для обеих команд. «Анже» играл в пять защитников, поэтому у нас были проблемы с созданием моментов.

Борьба за чемпионство? Перед сезоном никто не ожидал, что «Монако» будет выступать на таком уровне. Все говорили о «ПСЖ», «Лилле», «Лионе» и «Ренне», но никто не говорил о нас. Это означает, что игроки сделали всё, чтобы воплотить мечту в жизнь», - цитирует Ковача пресс-служба клуба.