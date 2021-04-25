Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Ковач: «Перед сезоном никто не ожидал, что мы будем бороться за чемпионство»

25 Апреля 2021, 23:28,

Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал победу над «Анже» (1:0).

«Я постоянно повторяю, что Лига 1 – это сложный чемпионат, много сильных команд, а «Анже» - одна из них. Я знал, что сегодня будет непросто, потому что это была третья игра за неделю для обеих команд. «Анже» играл в пять защитников, поэтому у нас были проблемы с созданием моментов.

Борьба за чемпионство? Перед сезоном никто не ожидал, что «Монако» будет выступать на таком уровне. Все говорили о «ПСЖ», «Лилле», «Лионе» и «Ренне», но никто не говорил о нас. Это означает, что игроки сделали всё, чтобы воплотить мечту в жизнь», - цитирует Ковача пресс-служба клуба.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Анже, Нико Ковач
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