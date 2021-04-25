«Монако» дожал «Анже», Головин провёл почти весь матч

«Монако» в фирменном ключе добыл очередную победу в чемпионате Франции. Команда Александра Головина, который вышел в стартовом составе, играла на выезде против «Анже» и была сильнее противника во всем. Победным стал удар Виссама Бен-Йеддера в концовке после выхода один на один. Такие же шансы были у Стевана Йоветича и Головина, но они не привели к голам. Сам россиянин провел на поле 78 минут.

«Монако» победил (1:0) и вышел на второе место с отставанием от лидера всего в одно очко.