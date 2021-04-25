Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Монако» дожал «Анже», Головин провёл почти весь матч

25 Апреля 2021, 20:01,

«Монако» в фирменном ключе добыл очередную победу в чемпионате Франции. Команда Александра Головина, который вышел в стартовом составе, играла на выезде против «Анже» и была сильнее противника во всем. Победным стал удар Виссама Бен-Йеддера в концовке после выхода один на один. Такие же шансы были у Стевана Йоветича и Головина, но они не привели к голам. Сам россиянин провел на поле 78 минут.

«Монако» победил (1:0) и вышел на второе место с отставанием от лидера всего в одно очко.

Протокол игры  
Анже 0:1 Монако
    79' Бен-Йеддер Виссам (0:1)
Бернардони Поль Манко Венсан   45' Павлович Матео   82' (Кабо Джимми (   82') Траоре Исмаэль Томас Ромен Капелле Пьеррик Амаду Ибрагим   28' (Баокен Стефан (   28') Кулибали Лассана Мангани Томас   71' (Ульд Халед Зинедин (   71'   74') Лаж Матиас   82' (Чо Мохамед-Али (   82') Дьони Луа   71' (Тиуб Сада (   71')
Запасные: Бютель Людовик Таиби Ванисс Фатар Ноа Бобишон Антонен
Лекомт Бенжамен Сидибе Джибриль Марипан Гильермо Дисаси Аксель   79' (Фабрегас Сеск (   79') Кайо Энрике Агилар Рубен   59' (Бадьяшиль Бенуа (   59') Фофана Юссуф Чуамени Орельен   57' Головин Александр   79' (Балло-Туре Фоде (   79') Фолланд Кевин Йоветич Стеван   18' (Бен-Йеддер Виссам (   18'   74')
Запасные: Манноне Вито Пеллегри Пьетро Жеббель Виллем Флорентину
25 апреля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Монако, Анже
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