«Монако» дожал «Анже», Головин провёл почти весь матч

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25 Апреля 2021, 20:01,
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«Монако» в фирменном ключе добыл очередную победу в чемпионате Франции. Команда Александра Головина, который вышел в стартовом составе, играла на выезде против «Анже» и была сильнее противника во всем. Победным стал удар Виссама Бен-Йеддера в концовке после выхода один на один. Такие же шансы были у Стевана Йоветича и Головина, но они не привели к голам. Сам россиянин провел на поле 78 минут.
«Монако» победил (1:0) и вышел на второе место с отставанием от лидера всего в одно очко.
Протокол игры
|79' Бен-Йеддер Виссам (0:1)
Бернардони Поль • Манко Венсан • 45'Павлович Матео 82' ( Кабо Джимми ( 82') • Траоре Исмаэль • Томас Ромен • Капелле Пьеррик • Амаду Ибрагим 28' ( Баокен Стефан ( 28') • Кулибали Лассана • Мангани Томас 71' ( Ульд Халед Зинедин ( 71' ) • 74'Лаж Матиас 82' ( Чо Мохамед-Али ( 82') • Дьони Луа 71' ( Тиуб Сада ( 71')
Запасные: Бютель Людовик • Таиби Ванисс • Фатар Ноа • Бобишон Антонен
Лекомт Бенжамен • Сидибе Джибриль • Марипан Гильермо • Дисаси Аксель 79' ( Фабрегас Сеск ( 79') • Кайо Энрике • Агилар Рубен 59' ( Бадьяшиль Бенуа ( 59') • Фофана Юссуф • Чуамени Орельен • 57'Головин Александр 79' ( Балло-Туре Фоде ( 79') • Фолланд Кевин • Йоветич Стеван 18' ( Бен-Йеддер Виссам ( 18' ) 74'
Запасные: Манноне Вито • Пеллегри Пьетро • Жеббель Виллем • Флорентину
25 апреля. Стадион "Раймон Копа" (Анже).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Монако, Анже