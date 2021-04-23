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Неймар может сыграть за олимпийскую сборную Бразилии в Токио

23 Апреля 2021, 00:45,

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии по футболу Андре Жардим рассказал, что планирует пригласить нападающего «ПСЖ» Неймара в команду на летние Олимпийские игры, которые пройдут летом в Токио.

«Конечно, Неймар входи в мои планы. Я хочу, чтобы у меня была самая сильная команда. Неймар – лидер национальной сборной, лучший бразильский футболист, который способен изменить ход любого матча. Он находится на пике своей карьеры и очень сильно усилит нас. Да, ситуация сложная, потому что его приезд зависит от многих факторов, посмотрим, что произойдёт летом», - цитирует Жардима Sport.es.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Неймар, Олимпийская сборная Бразилии, Андре Жардим
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