Неймар может сыграть за олимпийскую сборную Бразилии в Токио

Главный тренер олимпийской сборной Бразилии по футболу Андре Жардим рассказал, что планирует пригласить нападающего «ПСЖ» Неймара в команду на летние Олимпийские игры, которые пройдут летом в Токио.

«Конечно, Неймар входи в мои планы. Я хочу, чтобы у меня была самая сильная команда. Неймар – лидер национальной сборной, лучший бразильский футболист, который способен изменить ход любого матча. Он находится на пике своей карьеры и очень сильно усилит нас. Да, ситуация сложная, потому что его приезд зависит от многих факторов, посмотрим, что произойдёт летом», - цитирует Жардима Sport.es.