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Сампаоли надеется, что Товен останется в «Марселе»

22 Апреля 2021, 23:47,

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли надеется, что атакующий полузащитник Флорьян Товен останется в клубе.

«Надеюсь, что Товен останется. Конечно, решение будет принимать он сам. Меня интересует лишь спортивная точка зрения, он нужен команде», - цитирует Сампаоли Goal.

Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Товену со стороны европейских топ-клубов.

28-летний француз сыграл сорок матчей за «Марсель» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал десять голевых передач. Отметим, что контракт Флорьяна с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Хорхе Сампаоли, Флорьян Товен
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