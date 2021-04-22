Сампаоли надеется, что Товен останется в «Марселе»

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22 Апреля 2021, 23:47,
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Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли надеется, что атакующий полузащитник Флорьян Товен останется в клубе.
«Надеюсь, что Товен останется. Конечно, решение будет принимать он сам. Меня интересует лишь спортивная точка зрения, он нужен команде», - цитирует Сампаоли Goal.
Ранее в СМИ неоднократно появлялась информация об интересе к Товену со стороны европейских топ-клубов.
28-летний француз сыграл сорок матчей за «Марсель» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал десять голевых передач. Отметим, что контракт Флорьяна с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Марсель, Хорхе Сампаоли, Флорьян Товен