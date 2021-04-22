Компания, владеющая «Бордо», больше не будет спонсировать клуб

Компания King Street, которой принадлежит «Бордо», отказалась от финансирования французского клуба.

«Экономическая ситуация, которая связана с пандемией коронавируса, а также проблемы с вещателем Mediapro привели к резкому снижению доходов во французском футболе. Всё это повлияло на снижению доходов, что сильно сказывается на всех клубах.

«Бордо» не является исключением. King Street, вложивший в клуб 46 миллионов евро после получения акций, больше не планирует заниматься поддержкой «Бордо». Клуб будет заниматься поиском решений, которые помогут выйти из сложившейся ситуации», - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Бордо».