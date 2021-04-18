​Самый дорогой футболист в мире: за что любитель киберспорта и покера получает свои деньги

Можно сколько угодно изучать страницы авторитетного портала transfermarkt, но объективно футболист стоит не столько, во сколько его оценивают, а столько, сколько за него платят. В этом плане Неймар остаётся самым дорогим футболистом современности. Почти четыре года назад за трансфер бразильца «ПСЖ» заплатил «Барселоне» невероятные 222 миллиона евро. Учитывая влияние пандемии, этот рекорд будет побит в промежуток между «нескоро» и «никогда». Но оправдывает ли Неймар вложенные в его трансфер средства? Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оперирует фактами.

Даже для экономически стабильного времени 222 миллиона евро за Неймара казались какой-то заоблачной суммой. Если посмотреть на список самых дорогих трансферов в футболе, то между первым и вторым местом – трансферами Неймара и Мбаппе в «ПСЖ» – наблюдается пропасть размером в 77 миллионов евро. За эти деньги можно купить игрока приличного уровня. Вкладывая такие деньжищи в Неймара, боссы парижского клуба рассчитывали на сильный эффект не только в имиджевом, но и в футбольном плане. Но прошло почти четыре года, и есть твёрдое ощущение, что покупка Неймара в плане результатов до сих пор не окупилась.

На текущий момент Неймар провёл в составе «ПСЖ» сто семь матчей. В них звёздный бразилец записал на свой счёт восемьдесят три гола и сделал сорок девять результативных передач на партнёров. Казалось бы, показатели впечатляющие – в среднем более одного результативного действия за матч. Только нужно сделать поправку на тот факт, что «ПСЖ» выступает в чемпионате Франции, где в значительной степени превосходит в классе всех своих соперников. В последние годы большая часть игр Лиги 1 является для парижан лёгкой прогулкой. На внутренней арене команда наверняка доминировала бы и без покупки Неймара за 222 миллиона. Так что оценивать бразильца куда более правильно по показателям в Лиге чемпионов.

В сильнейшем клубном турнире континента Неймар пока сыграл за «ПСЖ» двадцать семь раз. В этих играх бразильский форвард забил двадцать голов и ещё двенадцать раз выступал в качестве ассистента. Казалось бы, 32 балла по системе «гол+пас» двадцати семи играх - солидно, вот только большинство из этих результативных действий пришлись на матчи группового этапа, когда по большому счёту для «ПСЖ» ещё ничего не решалось. В более ответственные моменты Неймар на футбольном поле в Лиге чемпионов был менее успешен.

В сезоне 2017/2018 в первой игре 1/8 финала против «Реала» Неймар не забивал и не отдавал голевых передач, отметившись лишь жёлтой карточкой. Ответную игру бразилец пропускал из-за травмы. Через год Неймар не выходил на поле в обоих поединках плей-офф против «Манчестер Юнайтед», поскольку снова находился в лазарете. В прошлом сезоне в трёх играх «финала восьми» Лиги чемпионов Неймар отметился лишь двумя результативными передачами. В финальном поединке против «Баварии» бразилец не стал героем, а ведь именно способность быть полезным в таких больших матчах определяют действительно топового игрока. Что касается нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, то пока он не завершён, какие-то выводы делать рано. Против «Барселоны» Неймар не играл из-за очередной травмы, а в играх против «Баварии» бразилец упустил множество моментов и смог отдать две результативные передачи.

Поговаривают, что Неймар близок к заключению с «ПСЖ» нового долгосрочного контракта с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон. Парижане продолжают вкладывать в бразильца огромные средства, хотя едва ли он оправдал хотя бы половину от этих вложений. Глупо спорить с тем фактом, что Неймар входит в число наиболее талантливых игроков современности. Но великим назвать бразильца пока точно нельзя, учитывая его выступления в больших матчах, в которых именно он – самый дорогой футболист современности – должен делать разницу. Неймар же эффективен тогда, когда находится на поле в зоне комфорта. Если же звёздный бразилец встречает достойное сопротивление, то он угасает. Начинаются нервы, конфликты, красные карточки… Сложно представить, как с таким характером Неймар играет за покерным столом. Кстати говоря, именно покером бразилец планирует заняться после завершения карьеры.

Неймар должен измениться, чтобы действительно стать большим игроком. Если нет, то, возможно, «ПСЖ» и не стоит за него так держаться.