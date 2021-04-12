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Камавинга покинет «Ренн» летом

12 Апреля 2021, 17:38,

Полузащитник Эдуардо Камавинга покинет «Ренн» по окончании сезона.

Как сообщил журналист Николо Скира в «Твиттере», молодой футболист принял решение не продлевать контракт с клубом. Соглашение истекает 30 июня 2022 года. «Ренн» будет вынужден продать Камавингу летом, чтобы выручить за него хоть какие-то деньги. Интерес к Эдуардо проявляют «Реал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ».

18-лентий француз сыграл тридцать четыре матча за «Ренн» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал две голевые передачи. Трансферная стоимость Камавинги оценивается в шестьдесят миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ренн, Эдуардо Камавинга
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