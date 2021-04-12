«ПСЖ» продлит контракт с Неймаром

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12 Апреля 2021, 16:21,
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Неймар с большой долей вероятности останется в «ПСЖ».
Как сообщил журналист Фабрицио Романо в своём подкасте, парижский клуб с оптимизмом смотрит на ситуацию с контрактом Неймара. Переговоры по его продлению находятся в продвинутой стадии, устное соглашение достигнуто, осталось обсудить последние детали, включая огромный бонус в том случае, если «ПСЖ» победит в Лиге чемпионов к 2026 году.
Действующее соглашение Неймара с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года, в этом сезоне он сыграл двадцать один матч за парижан во всех турнирах, забил тринадцать голов и отдал восемь голевых передач.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ПСЖ, Неймар