«ПСЖ» предложит долгосрочный контракт Симонсу

«ПСЖ» собирается продлить контракт с полузащитником Хави Симонсом.

Как сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», парижане планируют предложить 17-летнему вундеркинду долгосрочный контракт. Отмечается, что дела голландского полузащитника ведёт именитый агент Мино Райола, который начал сотрудничать с футболистом ещё со времён выступления того за «Барселону».

Симонс сыграл два матча за «ПСЖ» в нынешнем сезоне, проведя в общей сложности на поле лишь тринадцать минут. Отметим, что Хави является воспитанником «Барселоны», а в стан французского клуба он перешёл в июле 2019 года, доставшись «ПСЖ» бесплатно.