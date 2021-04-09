​Почеттино высказался о будущем Мбаппе

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино высказался по поводу будущего Килиана Мбаппе. На неделе появилась информация о том, что талантливый форвард решил переходить в «Реал».

«Мы привыкли к слухам о будущем Мбаппе. Вокруг таких футболистов и вокруг лучших клубов в мире всегда будут появляться слухи. Самое главное, что Килиан молчит. Он сосредоточен на команде и помогает нам в достижении наших целей. Мбаппе очень зрел, несмотря на свой возраст.

Клуб и футболист пытаются прийти к соглашению, чтобы Килиан остался с нами надолго. Мы работаем над этим. При этом мы не можем контролировать слухи», - приводит слова Почеттино Goal.com.