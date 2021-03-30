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​Дракслер уйдёт из «ПСЖ» как свободный агент

30 Марта 2021, 21:45,

Юлиан Дракслер покинет «ПСЖ» летом в связи с истечением срока трудового соглашения. Об этом в Twitter сообщил журналист Николо Скира.

Дракслер выступает за французский гранд с начала 2017 года после перехода из немецкого «Вольфсбурга». За это время атакующий полузащитник записал на свой счёт двадцать четыре гола и тридцать шесть результативных передач на партнёров в 163 поединках во всех турнирах.

В начале весны появлялась информация о том, что следующим клубом в карьере Юлиана Дракслера может стать «Ювентус». Туринский клуб известен своим умением подписывать качественных игроков в статусе свободных агентов.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Юлиан Дракслер
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Комментарии (1)
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Super fanat
30 Марта 2021, 22:15

Так и не проявил себя максимально как игрок в ПСЖ, думается. Юве неплохо для ротации будет. А там, может, с распродажами и основным станет временно!

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