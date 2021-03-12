Спортдир «ПСЖ» отреагировал на слухи о трансфере Роналду и Месси

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо прокомментировал информацию о желании французского клуба подписать Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Мы следим за этими футболистами, но ничего конкретного нет. Нас радует, что во всех новостях упоминается «ПСЖ». Многих великих игроков связывают с нами. Нужно ценить это. Мы можем вступить в переговоры с любым футболистом. Но пока «ПСЖ» ни с кем не общался», - передает слова функционера портал Goal.

Контракт Месси с «сине-гранатовыми» истекает летом 2021-го года. Аргентинца сватают в «ПСЖ» и «Манчестер Сити».

Роналду может покинуть «Ювентус» по окончании сезона. Итальянский гранд планирует продать португальца из-за высокой зарплаты.