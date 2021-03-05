Маркиньос: «Я многому научился у Тьяго Силвы»

Защитник «ПСЖ» Маркиньос поделился воспоминаниями об игре с футболистом «Челси» Тьяго Силвой.

«Мне нравится играть с сильными защитниками. Я многому научился у Тьяго Силвы, просто наблюдая за ним на тренировках. Это было очень важно для меня. Конечно, я сформировался как защитник, играя вместе с Силвой.

То же самое могу сказать и о Кимпембпе, мы втроем делали друг друга лучше. Конкуренция повлияла на нас всех с хорошей стороны. У Преско невероятный потенциал, мы идеально дополняем друг друга», - цитирует бразильского защитника leparisen.

26-летний Маркиньос выступает за «ПСЖ» с июля 2013 года.