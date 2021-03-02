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Тите: «Неймар сильно повзрослел за последнее время»

02 Марта 2021, 22:45,

Главный тренер сборной Бразилии Тите высказался о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

«Неймар сильно повзрослел за последнее время. Раньше, когда он играл за «Барселону», а я только начал работать в сборной, то Неймар был игроком, который бежал по флангу, забивал голы, задавал темп, держал мяч и брал инициативу на себя. Сейчас же Неймар расширил арсенал действий, он не только забивает, но и создает моменты для партнёров», - цитирует наставника бразильской сборной пресс-служба ФИФА.

29-летний Неймар сыграл восемнадцать матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, забил тринадцать голов и отдал шесть голевых передач.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Неймар, Тите
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