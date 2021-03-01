Главный тренер «Ренна» подал в отставку

Наставник «Ренна» Жюльен Стефан принял решение покинуть свою должность. Согласно данным издания L'Equipe, 40-летний специалист объявил о своей отставке. Официальное объявление состоится в течение сегодняшнего дня.

Напомним, что Стефан занимал пост главного тренера команды с 2018-го года. До этого специалист тренировал молодежную команду клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции «Ренн» провел 26 поединков, в которых набрал 38 баллов. В 2021-м году «Ренн» одержал всего одну победу.

В настоящий момент команда занимает лишь девятое место в турнирной таблице Лиги 1.