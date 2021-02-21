О назначении Сампаоли на пост главного тренера «Марселя» будет объявлено в ближайшее время

Главный тренер «Атлетико Минейро» Хорхе Сампаоли возглавит «Марсель».

Как сообщил журналист Фарибицио Романо в «Твиттере», аргентинский специалист подпишется с французским клубом контракт до июня 2023 года. Осталось согласовать последние детали, после чего о назначении будет объявлено официально. Отмечается, что ранее предложение «Марселя» отклонил Маурицио Сарри.

«Марсель» набрал тридцать восемь очков в двадцати пяти турах чемпионата Франции и расположился на восьмой строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Лилля» составляет уже двадцать зачетных баллов.