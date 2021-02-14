«Лион» не смог выйти на первое место, проиграв «Монпелье»

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14 Февраля 2021, 01:03,
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Неожиданным результатом завершился матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором потенциальный лидер «Лион» играл против «Монпелье», который в прошлом туре победил в первый раз за большой отрезок времени. Игра получилась весьма событийной и богатой на моменты, но результативными были не все попытки изменить счет на табло.
В середине первого тайма гости проверили на прочность штангу, а вскоре после подачи Анди Делора Тежи Саванье головой переправил мяч в сетку. На перерыв команды ушли при равном счете после игры на добивании Лукаса Пакеты. Фатальной для «ткачей» стала 20-я минута и второго тайма. Голкипер зачем-то прыгнул за летевшим мимо мячом и отбил его в Элю Вахи, что обернулось решающим голом - 1:2.
Протокол игры
|20' Саванье Тежи (0:1)
|(1:1) Пакета Лукас 45'
|65' Вахи Элю (1:2)
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело 26' ( Бенламри Джамеледдин ( 26') • Диоманде Синали • Корне Максвелл 63' ( Де Шильо Маттиа ( 63') • Пакета Лукас 72' ( Шерки Райан ( 72') • Мендес Тьяго • Ауа Уссем 72' ( Слимани Ислам ( 72') • Кадевере Тино 62' ( Бруно Моура ( 62') • Депай Мемфис • Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен • Денайер Джейсон • Поллерсбек Юлиан • Какере Максанс
Омлин Йонас • Самбья Саломон • Илтон Виторино • Конгре Даниэль • Ристич Михайло 49' 67' ( Коцца Николя ( 67') • Ферри Жордан • Лаборд Гаэтан 80' ( Шкулетич Петар ( 80') • Молле Флоран 74' ( Ле Таллек Дамьен ( 74') • Саванье Тежи • Мавидиди Стефи 81' ( Мендеш Педру II ( 81') • Делор Анди 46' ( Вахи Элю ( 46')
Запасные: Суке Арно • Долли Киган • Берто Димитри • Шотар Жорис
13 февраля. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Монпелье