Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лион» не смог выйти на первое место, проиграв «Монпелье»

14 Февраля 2021, 01:03,

Неожиданным результатом завершился матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором потенциальный лидер «Лион» играл против «Монпелье», который в прошлом туре победил в первый раз за большой отрезок времени. Игра получилась весьма событийной и богатой на моменты, но результативными были не все попытки изменить счет на табло.

В середине первого тайма гости проверили на прочность штангу, а вскоре после подачи Анди Делора Тежи Саванье головой переправил мяч в сетку. На перерыв команды ушли при равном счете после игры на добивании Лукаса Пакеты. Фатальной для «ткачей» стала 20-я минута и второго тайма. Голкипер зачем-то прыгнул за летевшим мимо мячом и отбил его в Элю Вахи, что обернулось решающим голом - 1:2.

Протокол игры  
Лион 1:2 Монпелье
    20' Саванье Тежи (0:1)
(1:1) Пакета Лукас 45'    
    65' Вахи Элю (1:2)
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело   26' (Бенламри Джамеледдин (   26') Диоманде Синали Корне Максвелл   63' (Де Шильо Маттиа (   63') Пакета Лукас   72' (Шерки Райан (   72') Мендес Тьяго Ауа Уссем   72' (Слимани Ислам (   72') Кадевере Тино   62' (Бруно Моура (   62') Депай Мемфис Экамби Карл Токо
Запасные: Бар Мельвен Денайер Джейсон Поллерсбек Юлиан Какере Максанс
Омлин Йонас Самбья Саломон Илтон Виторино Конгре Даниэль Ристич Михайло   49'   67' (Коцца Николя (   67') Ферри Жордан Лаборд Гаэтан   80' (Шкулетич Петар (   80') Молле Флоран   74' (Ле Таллек Дамьен (   74') Саванье Тежи Мавидиди Стефи   81' (Мендеш Педру II (   81') Делор Анди   46' (Вахи Элю (   46')
Запасные: Суке Арно Долли Киган Берто Димитри Шотар Жорис
13 февраля. Стадион "Гроупама Арена".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Монпелье
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