«Лион» не смог выйти на первое место, проиграв «Монпелье»

Неожиданным результатом завершился матч 25-го тура чемпионата Франции, в котором потенциальный лидер «Лион» играл против «Монпелье», который в прошлом туре победил в первый раз за большой отрезок времени. Игра получилась весьма событийной и богатой на моменты, но результативными были не все попытки изменить счет на табло.

В середине первого тайма гости проверили на прочность штангу, а вскоре после подачи Анди Делора Тежи Саванье головой переправил мяч в сетку. На перерыв команды ушли при равном счете после игры на добивании Лукаса Пакеты. Фатальной для «ткачей» стала 20-я минута и второго тайма. Голкипер зачем-то прыгнул за летевшим мимо мячом и отбил его в Элю Вахи, что обернулось решающим голом - 1:2.