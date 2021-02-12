Фабрегас назвал идеального футболиста

Испанский хавбек Сеск Фабрегас рассказал, кого считает идеальным партнером за всю свою карьеру.

«Нечего думать, лучшим был Лионель Месси. Это идеальный футболист. У меня нет сомнений, что именно Лео был лучшим партнером в моей карьере», - передает слова 33-летнего полузащитника портал Goal.com.

Напомним, что Фабрегас выступал вместе с Месси за каталонскую «Барселону» с 2011-го по 2014-й год.

С 2019-го года Сеск защищает цвета «Монако». В нынешнем сезоне чемпионата Франции хавбек провел 11 поединков, в которых отметился одним голом (с пенальти) и двумя результативными передачами.