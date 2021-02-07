Губерниев: «Головин становится уже не корольком, а принцем»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3).

«Мне не очень понятны какие-то сверхвопли по этому поводу, потому что это его работа. Сейчас он становится уже не корольком, а принцем. А я хочу, чтобы он стал королем», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

24-летний Головин сыграл девять матчей за «Монако» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Отметим, что Головин пропустил несколько месяцев из-за травмы.

«Монако» набрал 48 очков в 24-х турах и расположился на четвертом месте в чемпионате Франции.