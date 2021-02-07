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Губерниев: «Головин становится уже не корольком, а принцем»

07 Февраля 2021, 20:24,

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на хет-трик российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Нима» (4:3).

«Мне не очень понятны какие-то сверхвопли по этому поводу, потому что это его работа. Сейчас он становится уже не корольком, а принцем. А я хочу, чтобы он стал королем», - цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

24-летний Головин сыграл девять матчей за «Монако» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал четыре голевые передачи. Отметим, что Головин пропустил несколько месяцев из-за травмы.

«Монако» набрал 48 очков в 24-х турах и расположился на четвертом месте в чемпионате Франции.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Александр Головин, Дмитрий Губерниев
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