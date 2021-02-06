«Лион» разгромил «Страсбург», проведя 76 минут в большинстве

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06 Февраля 2021, 22:51,
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В чемпионате Франции снова сменился лидер. «Лион» принимал «Страсбург» в матче 24-го тура Лиги 1 и на 14-й минуте оказался в большинстве. «Ткачи» трижды воспользовались преимуществом в одного игрока на поле и разгромили гостей со счетом 3:0. Дубль в активе Мемфиса Депая, еще один гол забил Карл Токо Экамби.
Протокол игры
|(1:0) Депай Мемфис 20'
|(2:0) Экамби Карл Токо 30'
|(3:0) Депай Мемфис 68'
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело 41' 71' ( Слимани Ислам ( 71') • Диоманде Синали 61' 89' ( Де Шильо Маттиа ( 89') • Корне Максвелл • Пакета Лукас • Мендес Тьяго • Ауа Уссем • Кадевере Тино 71' ( Бенламри Джамеледдин ( 71') • Депай Мемфис 72' ( Шерки Райан ( 72') • Экамби Карл Токо 88' ( Да Сильва Флоран ( 88')
Запасные: Бар Мельвен • Поллерсбек Юлиан • Какере Максанс • Бруно Моура
Кавасима Эйдзи • Каси Антони • Митрович Стефан • Джику Александр • Кароль Лионель • Прчич Саньин 67' ( Сиссоко Ибраима ( 67') • Аолу Жан-Эде 67' ( Льенар Димитри ( 67') • Зохи Кевин 77' ( Беллегард Жан-Рикнер ( 77') • Томассон Адриен 14' • 14'Уорис Маджид 77' ( Шахири Мехди ( 77') • Диалло Хабиб
Запасные: Коне Ламин • Камара Бингуру • Усам Абдулайе • Сиби Маам • Ажорк Людовик
06 февраля. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Страсбург