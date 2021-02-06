Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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«Лион» разгромил «Страсбург», проведя 76 минут в большинстве

06 Февраля 2021, 22:51,

В чемпионате Франции снова сменился лидер. «Лион» принимал «Страсбург» в матче 24-го тура Лиги 1 и на 14-й минуте оказался в большинстве. «Ткачи» трижды воспользовались преимуществом в одного игрока на поле и разгромили гостей со счетом 3:0. Дубль в активе Мемфиса Депая, еще один гол забил Карл Токо Экамби.

Протокол игры  
Лион 3:0 Страсбург
(1:0) Депай Мемфис 20'    
(2:0) Экамби Карл Токо 30'    
(3:0) Депай Мемфис 68'    
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело   41'   71' (Слимани Ислам (   71') Диоманде Синали   61'   89' (Де Шильо Маттиа (   89') Корне Максвелл Пакета Лукас Мендес Тьяго Ауа Уссем Кадевере Тино   71' (Бенламри Джамеледдин (   71') Депай Мемфис   72' (Шерки Райан (   72') Экамби Карл Токо   88' (Да Сильва Флоран (   88')
Запасные: Бар Мельвен Поллерсбек Юлиан Какере Максанс Бруно Моура
Кавасима Эйдзи Каси Антони Митрович Стефан Джику Александр Кароль Лионель Прчич Саньин   67' (Сиссоко Ибраима (   67') Аолу Жан-Эде   67' (Льенар Димитри (   67') Зохи Кевин   77' (Беллегард Жан-Рикнер (   77') Томассон Адриен   14'   14' Уорис Маджид   77' (Шахири Мехди (   77') Диалло Хабиб
Запасные: Коне Ламин Камара Бингуру Усам Абдулайе Сиби Маам Ажорк Людовик
06 февраля. Стадион "Гроупама Арена".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Страсбург
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