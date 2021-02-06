«Лион» разгромил «Страсбург», проведя 76 минут в большинстве

В чемпионате Франции снова сменился лидер. «Лион» принимал «Страсбург» в матче 24-го тура Лиги 1 и на 14-й минуте оказался в большинстве. «Ткачи» трижды воспользовались преимуществом в одного игрока на поле и разгромили гостей со счетом 3:0. Дубль в активе Мемфиса Депая, еще один гол забил Карл Токо Экамби.