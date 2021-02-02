Виллаш-Боаш подал в отставку с должности тренера «Марселя» из-за трансфера

Андре Виллаш-Боаш подал в отставку с должности главного тренера «Марселя». Об этом португальский тренер сообщил на пресс-конференции. Такому решению Виллиаш-Боаша поспособствовал трансфер Оливье Нтшама. Тренер не хотел этого футболиста для своей команды, но клуб все равно оформил трансфер.

«Я просто хочу покинуть «Марсель». Больше ничего не прошу от правления. Пока что я не получил ответа», - приводит слова Виллаш-Боаша Get French Football News.

На сегодняшний день «Марсель» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции.