Болельщики «Марселя» бросили камень в спину Гонсалесу и ограбили его во время нападения на базу клуба

Стали известны некоторые подробности нападения фанатов «Марселя» на базу клуба.

Как сообщает Marca, от действий болельщиков пострадал защитник французского клуба Альваро Гонсалес. Капитан «Марселя» Стив Манданда и испанский футболист вышли на разговор с болельщиками, но те не успокоились и начали забрасывать игроков различными предметами. Отмечается, что один из камней попал в спину Гонсалесу, помимо этого, болельщики его обокрали.

По неофициальным данным, в нападении на базу участвовали порядка трёх сотен фанатов.

Напомним, что из-за этого инцидента был перенесен матч между «Марселем» и «Ренном», который должен был состояться сегодня.