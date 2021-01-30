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Болельщики «Марселя» бросили камень в спину Гонсалесу и ограбили его во время нападения на базу клуба

30 Января 2021, 21:35,

Global Look Press

Стали известны некоторые подробности нападения фанатов «Марселя» на базу клуба.

Как сообщает Marca, от действий болельщиков пострадал защитник французского клуба Альваро Гонсалес. Капитан «Марселя» Стив Манданда и испанский футболист вышли на разговор с болельщиками, но те не успокоились и начали забрасывать игроков различными предметами. Отмечается, что один из камней попал в спину Гонсалесу, помимо этого, болельщики его обокрали.

По неофициальным данным, в нападении на базу участвовали порядка трёх сотен фанатов.

Напомним, что из-за этого инцидента был перенесен матч между «Марселем» и «Ренном», который должен был состояться сегодня.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Марсель, Альваро Гонсалес
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