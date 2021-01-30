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Дюбуа «включил» ван Бастена и вырвал для «Лиона» победу над «Бордо»

30 Января 2021, 00:55,

Евро-Футбол.Ру

В пятницу потенциальный лидер Лиги 1 «Лион» играл против набравшего форму «Бордо». Вратарь Бенуа Костиль спас гостей от гола в первом тайме, но не смог помочь после рикошетов и голевого удара Карла Токо Экамби. «Бордо» активизировался сразу после перерыва, и второй созданный подряд момент стал результативным, когда Сэмьюэл Калу замкнул прострел. В концовке у команд были шансы на победу, и «Лиону» удалось ее добыть, когда защитник Лео Дюбуа со страшной силой пробил в дальний угол, напомнив гол Марко ван Бастена в финале Евро-1988.

«Лион» победил 2:1 и вышел в лидеры.

Протокол игры  
Лион 2:1 Бордо
(1:0) Экамби Карл Токо 32'    
    55' Калу Сэмьюэл (1:1)
(2:1) Дюбуа Лео 90'    
Лопеш Антони Дюбуа Лео Фильо Марсело Денайер Джейсон   23' (Диоманде Синали (   23') Де Шильо Маттиа Какере Максанс   63' (Пакета Лукас (   63') Мендес Тьяго   15' Бруно Моура   72' (Ауа Уссем (   72') Кадевере Тино   72' (Слимани Ислам (   72') Депай Мемфис Экамби Карл Токо   63' (Корне Максвелл (   63')
Запасные: Бар Мельвен Шерки Райан Поллерсбек Юлиан Бенламри Джамеледдин
Костиль Бенуа Сабали Юссуф Байсс Пол Косельни Лоран Бенито Лорис   83' Адли Ясин Башич Тома   84' Уден Реми   83' (Пундже Максим (   83') Бен Арфа Хатем   90' (Лакукс Том (   90') Калу Сэмьюэл   76' (Де Превиль Николя (   76') Хван Ый-Чжо   82' (Траоре Амаду (   82')
Запасные: Пуссен Гаэтан Баква Дилан Майя Джош Бриан Джимми Кватенг Энок
29 января. Стадион "Гроупама Арена".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лион, Бордо
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