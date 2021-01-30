Дюбуа «включил» ван Бастена и вырвал для «Лиона» победу над «Бордо»

В пятницу потенциальный лидер Лиги 1 «Лион» играл против набравшего форму «Бордо». Вратарь Бенуа Костиль спас гостей от гола в первом тайме, но не смог помочь после рикошетов и голевого удара Карла Токо Экамби. «Бордо» активизировался сразу после перерыва, и второй созданный подряд момент стал результативным, когда Сэмьюэл Калу замкнул прострел. В концовке у команд были шансы на победу, и «Лиону» удалось ее добыть, когда защитник Лео Дюбуа со страшной силой пробил в дальний угол, напомнив гол Марко ван Бастена в финале Евро-1988.

«Лион» победил 2:1 и вышел в лидеры.