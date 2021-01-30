Дюбуа «включил» ван Бастена и вырвал для «Лиона» победу над «Бордо»

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30 Января 2021, 00:55,
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В пятницу потенциальный лидер Лиги 1 «Лион» играл против набравшего форму «Бордо». Вратарь Бенуа Костиль спас гостей от гола в первом тайме, но не смог помочь после рикошетов и голевого удара Карла Токо Экамби. «Бордо» активизировался сразу после перерыва, и второй созданный подряд момент стал результативным, когда Сэмьюэл Калу замкнул прострел. В концовке у команд были шансы на победу, и «Лиону» удалось ее добыть, когда защитник Лео Дюбуа со страшной силой пробил в дальний угол, напомнив гол Марко ван Бастена в финале Евро-1988.
«Лион» победил 2:1 и вышел в лидеры.
Протокол игры
|(1:0) Экамби Карл Токо 32'
|55' Калу Сэмьюэл (1:1)
|(2:1) Дюбуа Лео 90'
Лопеш Антони • Дюбуа Лео • Фильо Марсело • Денайер Джейсон 23' ( Диоманде Синали ( 23') • Де Шильо Маттиа • Какере Максанс 63' ( Пакета Лукас ( 63') • Мендес Тьяго • 15'Бруно Моура 72' ( Ауа Уссем ( 72') • Кадевере Тино 72' ( Слимани Ислам ( 72') • Депай Мемфис • Экамби Карл Токо 63' ( Корне Максвелл ( 63')
Запасные: Бар Мельвен • Шерки Райан • Поллерсбек Юлиан • Бенламри Джамеледдин
Костиль Бенуа • Сабали Юссуф • Байсс Пол • Косельни Лоран • Бенито Лорис • 83'Адли Ясин • Башич Тома • 84'Уден Реми 83' ( Пундже Максим ( 83') • Бен Арфа Хатем 90' ( Лакукс Том ( 90') • Калу Сэмьюэл 76' ( Де Превиль Николя ( 76') • Хван Ый-Чжо 82' ( Траоре Амаду ( 82')
Запасные: Пуссен Гаэтан • Баква Дилан • Майя Джош • Бриан Джимми • Кватенг Энок
29 января. Стадион "Гроупама Арена".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Лион, Бордо