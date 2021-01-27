Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Милик рассказал, почему перешёл в «Марсель»

27 Января 2021, 10:16,

Global Look Press

Польский форвард Аркадиуш Милик высказался о причинах своего перехода из «Наполи» в «Марсель».

«Очень рад стать футболистом «Марселя». Меня хотел подписать тренер, также интерес проявлял спортивный директор. После общения с ними я понял, что они действительно заинтересованы в новом нападающем. Поэтому я здесь», - гласит сообщение 26-летнего нападающего в «Твиттере».

Напомним, что провансальцы оформили аренду Аркадиуша до завершения нынешнего сезона.

В настоящий момент «Марсель» занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 32 балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марсель, Аркадиуш Милик
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
Первая победа Сульшера над «красными»: «Ливерпуль» распрощался с Кубком Англии, проиграв лихорадочному «Манчестер Юнайтед»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
«Барселона» рисковала вылететь из Кубка Испании, но в овертайме дожала «Корнелью»
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
​Кокорин – трансфер, о котором «Фиорентина» пожалеет
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
Разборки Ибры и Лукаку, удаление Златана и замена арбитра: «Интер» превозмог «Милан» в Кубке Италии
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона
«Реал» вылетел из Кубка короля, проиграв в большинстве сопернику из третьего дивизиона


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола