Милик рассказал, почему перешёл в «Марсель»

Польский форвард Аркадиуш Милик высказался о причинах своего перехода из «Наполи» в «Марсель».

«Очень рад стать футболистом «Марселя». Меня хотел подписать тренер, также интерес проявлял спортивный директор. После общения с ними я понял, что они действительно заинтересованы в новом нападающем. Поэтому я здесь», - гласит сообщение 26-летнего нападающего в «Твиттере».

Напомним, что провансальцы оформили аренду Аркадиуша до завершения нынешнего сезона.

В настоящий момент «Марсель» занимает шестую позицию в турнирной таблице чемпионата Франции. На счету команды 32 балла.