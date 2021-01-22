​«ПСЖ» прогнозирует убытки до 204 миллионов евро

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, коснулся даже таких богатых клубов, как «ПСЖ». Как стало известно L’Equipe, парижане подали в национальную дирекцию управленческого контроля документ. В нём клуб прогнозирует убытки на сезон 2020/2021 в размере до 204 миллионов евро – на 60% больше, чем в прошлом сезоне.

«ПСЖ» должен сократить свои расходы. Особняком стоит ситуация Неймара и Килиана Мбаппе, чьи контракты рассчитаны до средины 2022 года. Финансовое положение может открыть пути для трансфера Мбаппе в мадридский «Реал», о котором говорят давно.