Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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​«ПСЖ» прогнозирует убытки до 204 миллионов евро

22 Января 2021, 19:56,

Global Look Press

Кризис, связанный с пандемией коронавируса, коснулся даже таких богатых клубов, как «ПСЖ». Как стало известно L’Equipe, парижане подали в национальную дирекцию управленческого контроля документ. В нём клуб прогнозирует убытки на сезон 2020/2021 в размере до 204 миллионов евро – на 60% больше, чем в прошлом сезоне.

«ПСЖ» должен сократить свои расходы. Особняком стоит ситуация Неймара и Килиана Мбаппе, чьи контракты рассчитаны до средины 2022 года. Финансовое положение может открыть пути для трансфера Мбаппе в мадридский «Реал», о котором говорят давно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ
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