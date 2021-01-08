Transfermarkt обновил стоимость Головина

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные о стоимости футболистов, выступающих во французской Лиге 1.

Стоит отметить, что трансферная цена российского полузащитника Александра Головина, права на которого принадлежат «Монако», снизилась на один миллион евро. В настоящий момент стоимость 24-летнего хавбек составляет 19 миллионов евро.

Александр провел в лазарете последние четыре месяца из-за повреждения бедра. Россиянин вернулся на поле в поединке 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2). В этой встрече Головин отметился забитым мячом.