Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Transfermarkt обновил стоимость Головина

08 Января 2021, 10:44,

Global Look Press

Авторитетный портал Transfermarkt опубликовал обновленные данные о стоимости футболистов, выступающих во французской Лиге 1.

Стоит отметить, что трансферная цена российского полузащитника Александра Головина, права на которого принадлежат «Монако», снизилась на один миллион евро. В настоящий момент стоимость 24-летнего хавбек составляет 19 миллионов евро.

Александр провел в лазарете последние четыре месяца из-за повреждения бедра. Россиянин вернулся на поле в поединке 18-го тура чемпионата Франции против «Лорьяна» (5:2). В этой встрече Головин отметился забитым мячом.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Монако, Александр Головин
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