​На базе «Нанта» звучит клоунская музыка – фанаты требуют отставки президента

На базе французского «Нанта» в среду утром звучала клоунская музыка. Судя по всему, фанаты считают происходящее в клубе цирком.

Как сообщает Get French Football News, болельщики «Нанта» требуют отставки президента клуба. Эту должность занимает Вальдемар Кита. Фанатам не нравится его работа, в частности они недовольны недавним назначением главным тренером Раймона Доменека.

Clown music is blasted out into the FC Nantes training ground this morning as a session gets underway by frustrated fans who are demanding the ousting of President Kita following his series of indiscretions & recent hiring of Raymond Domenech as coach. pic.twitter.com/Kojnjj9U19