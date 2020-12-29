«ПСЖ» объявил об увольнении Тухеля

«ПСЖ» посредством своего официального сайта отрапортовал об отставке немецкого специалиста Томаса Тухеля с поста главного тренера команды.

47-летний наставник работал во французском клубе с середины мая 2018-го года. Под его руководством парижский коллектив дважды становился чемпионом Франции, а также выигрывал Кубок, Кубок лиги и два Суперкубка страны.