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​Вечеринку Неймара посетят 150 человек, а не 500

28 Декабря 2020, 17:19,

Global Look Press

Агентство, которое занимается организацией вечеринки Неймара, прояснило ситуацию с мероприятием. Ранее на звёздного форварда «ПСЖ» обрушилась критика из-за информации о 500 гостях на вечеринке в условиях пандемии коронавируса.

Теперь же агентство сообщило, что на вечеринке будет гораздо меньше людей – около 150 человек. При этом мероприятие пройдёт с соблюдением всех установленных медицинских правил.

В сезоне 2020/2021 Неймар провёл за «ПСЖ» двенадцать матчей в различных соревнованиях. Бразилец записал на свой счёт девять забитых голов и пять результативных передач на партнёров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар
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