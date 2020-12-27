Неймар возмутил Бразилию, организовав пятидневную вечеринку с 500 гостями

Нападающий «ПСЖ» Неймар организовал в Бразилии масштабную вечеринку, которая уже началась и продлится на протяжении пяти дней. Гостями Неймара станут около 500 человек, написал журналист Анчелмо Гойс в своей колонке на O Globo.

Интересно, что на вечеринке запрещено использовать мобильные телефоны, чтобы не допустить утечки в социальные сети. В здании, которое Неймар построил несколько лет назад, вдохновившись ночными клубами Барселонеты, есть танцпол, бары, сцена для диджея и даже игровая комната.

Отмечается, что в Бразилии возмущены этой новостью, учитывая неблагоприятную ситуацию с пандемией коронавируса.