​Тухель разъярён новостью об увольнении

Томас Тухель покидает тренерский мостик «ПСЖ». Официально эта информация ещё не была подтверждена, однако авторитетные СМИ в один голос утверждают, что в ближайшее время парижан возглавит Маурисио Почеттино.

Как сообщает AS, Тухель после встречи со спортивным директором клуба Леонардо был разъярённым. Немецкий специалист считает, что клуб подобрал неправильное время для решения о его отставке, ведь команда с первого места вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Добавим, что в прошлом сезоне «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов, где минимально проиграл «Баварии».