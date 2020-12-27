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​Тухель разъярён новостью об увольнении

27 Декабря 2020, 00:21,

Global Look Press

Томас Тухель покидает тренерский мостик «ПСЖ». Официально эта информация ещё не была подтверждена, однако авторитетные СМИ в один голос утверждают, что в ближайшее время парижан возглавит Маурисио Почеттино.

Как сообщает AS, Тухель после встречи со спортивным директором клуба Леонардо был разъярённым. Немецкий специалист считает, что клуб подобрал неправильное время для решения о его отставке, ведь команда с первого места вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Добавим, что в прошлом сезоне «ПСЖ» добрался до финала Лиги чемпионов, где минимально проиграл «Баварии».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Томас Тухель
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Комментарии (1)
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1
DAG_ARSA
27 Декабря 2020, 00:56

и понять его, наверное, в общем-то не сложно...

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