Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
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Головин вернулся в общую группу

16 Декабря 2020, 14:21,

Global Look Press

Полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился от травмы.

Как сообщает Sport24, российский футболист приступил к тренировкам в общей группе без ограничений.

Головин получил травму ещё в августе в матче с «Метцем». В нынешнем сезоне он успел провести лишь два матча за клуб и отметился одной голевой передачей.

«Монако» набрал двадцать три очка в четырнадцати турах чемпионата Франции и расположился на шестой строчке.

Ближайший матч французский клуб проведёт сегодня, соперником клуба Головина станет «Ланс», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Монако, Александр Головин
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