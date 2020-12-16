Головин вернулся в общую группу

Полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился от травмы.

Как сообщает Sport24, российский футболист приступил к тренировкам в общей группе без ограничений.

Головин получил травму ещё в августе в матче с «Метцем». В нынешнем сезоне он успел провести лишь два матча за клуб и отметился одной голевой передачей.

«Монако» набрал двадцать три очка в четырнадцати турах чемпионата Франции и расположился на шестой строчке.

Ближайший матч французский клуб проведёт сегодня, соперником клуба Головина станет «Ланс», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.