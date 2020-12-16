Головин вернулся в общую группу

|
16 Декабря 2020, 14:21,
|
|
Полузащитник «Монако» Александр Головин восстановился от травмы.
Как сообщает Sport24, российский футболист приступил к тренировкам в общей группе без ограничений.
Головин получил травму ещё в августе в матче с «Метцем». В нынешнем сезоне он успел провести лишь два матча за клуб и отметился одной голевой передачей.
«Монако» набрал двадцать три очка в четырнадцати турах чемпионата Франции и расположился на шестой строчке.
Ближайший матч французский клуб проведёт сегодня, соперником клуба Головина станет «Ланс», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 23:00 по московскому времени.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Монако, Александр Головин