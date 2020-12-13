Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Верратти: «Каждый день прошу Неймара и Мбаппе остаться в «ПСЖ»

13 Декабря 2020, 14:45,

Global Look Press

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался по поводу будущего своих звёздных одноклубников – нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

«Каждый день я прошу Неймара и Мбаппе остаться в «ПСЖ». Иногда я говорю Килиану: «Ну что, ты подписал? Ты подписал?». Я думаю, что они скоро достигнут соглашений, потом что они счастливы здесь», - приводит слова Верратти Telefoot.

Напомним, действующие контракты Неймара и Килиана Мбаппе рассчитаны до средины 2022 года. Слухи то и дело отправляют футболистов в испанские гранды – «Барселону» и «Реал» соответственно. Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оптимистично высказался по поводу переговоров.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ПСЖ, Неймар, Килиан Мбаппе, Марко Верратти
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
Российский «Ибрагимович» не вытащил: «Спартак» тускло проиграл своему «любимому» «Сочи»
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
«Быки» забодали «красных дьяволов»: «РБ Лейпциг» отправил «Манчестер Юнайтед» в Лигу Европы
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков
Отстояли: «Шахтёр» отправился в плей-офф Лиги Европы и выбил «Интер» из еврокубков


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола