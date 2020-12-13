​Верратти: «Каждый день прошу Неймара и Мбаппе остаться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти высказался по поводу будущего своих звёздных одноклубников – нападающих Неймара и Килиана Мбаппе.

«Каждый день я прошу Неймара и Мбаппе остаться в «ПСЖ». Иногда я говорю Килиану: «Ну что, ты подписал? Ты подписал?». Я думаю, что они скоро достигнут соглашений, потом что они счастливы здесь», - приводит слова Верратти Telefoot.

Напомним, действующие контракты Неймара и Килиана Мбаппе рассчитаны до средины 2022 года. Слухи то и дело отправляют футболистов в испанские гранды – «Барселону» и «Реал» соответственно. Ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи оптимистично высказался по поводу переговоров.