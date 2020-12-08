Райола: «Возвращение Верратти в Серию А маловероятно, его любят в «ПСЖ»

Футбольный агент Мино Райола высказался о будущем полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

«Возвращение в Серию А? Это маловероятно, он очень нравится владельцу «ПСЖ». В Париже все влюблены в него. Верратти уйдёт только в том случае, если он этого захочет. Сейчас это не так, он счастлив в клубе», - цитирует Райолу Tutttosport.

28-летний полузащитник выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В нынешнем сезоне итальянский футболист сыграл восемь матчей за клуб, но голевыми действиями не отметился. Контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.