Чемпионат Франции. 1 лига 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Райола: «Возвращение Верратти в Серию А маловероятно, его любят в «ПСЖ»

08 Декабря 2020, 18:48,

Global Look Press

Футбольный агент Мино Райола высказался о будущем полузащитника «ПСЖ» Марко Верратти.

«Возвращение в Серию А? Это маловероятно, он очень нравится владельцу «ПСЖ». В Париже все влюблены в него. Верратти уйдёт только в том случае, если он этого захочет. Сейчас это не так, он счастлив в клубе», - цитирует Райолу Tutttosport.

28-летний полузащитник выступает за «ПСЖ» с 2012 года. В нынешнем сезоне итальянский футболист сыграл восемь матчей за клуб, но голевыми действиями не отметился. Контракт Верратти с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость по версии портала Transfermarkt оценивается в 60 миллионов евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Марко Верратти, Мино Райола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола