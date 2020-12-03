Почеттино готов возглавить «ПСЖ»

Бывший главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино может трудоустроиться в чемпионате Франции, рапортует издание Talksport.

Согласно данным источника, аргентинский специалист готов возглавить «ПСЖ». Руководство парижского гранда не планирует продлевать контракт с Томасом Тухелем и может пригласить Почеттино.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к 48-летнему тренеру со стороны «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала».

Почеттино занимал пост главного тренера «Тоттенхэма» с мая 2014-го по ноябрь 2019-го года. Под его руководством «шпоры» вышли в финал Лиги чемпионов-2018/2019, где уступили «Ливерпулю» (0:2).