«Реал» определился с преемником Зидана

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03 Декабря 2020, 09:40,
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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост в ближайшем будущем. Руководство «королевского» клуба уже определилось с наставником, который может заменить француза у руля команды.
Как сообщает газета Marca, приоритетным вариантом для «сливочных» является аргентинец Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме».
Ранее СМИ сообщали, что ближайшие две недели станут судьбоносными для Зидана. Мадридскому гранду предстоят поединки с «Севильей» и «Атлетико» в Примере, а также с «Боруссией» в Лиге чемпионов. По итогам этих матчей будет принято окончательное решение.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино