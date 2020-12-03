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«Реал» определился с преемником Зидана

03 Декабря 2020, 09:40,

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост в ближайшем будущем. Руководство «королевского» клуба уже определилось с наставником, который может заменить француза у руля команды.

Как сообщает газета Marca, приоритетным вариантом для «сливочных» является аргентинец Маурисио Почеттино, известный по работе в лондонском «Тоттенхэме».

Ранее СМИ сообщали, что ближайшие две недели станут судьбоносными для Зидана. Мадридскому гранду предстоят поединки с «Севильей» и «Атлетико» в Примере, а также с «Боруссией» в Лиге чемпионов. По итогам этих матчей будет принято окончательное решение.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Зинедин Зидан, Маурисио Почеттино
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